Как работает Новая почта 1 мая
В пятницу, 1 мая, в Украине официальный выходной в честь Дня труда. Сегодня не работают многие государственные учреждения и банки. А вот "Новая почта" будет открыта.
Уже известен график работы на все майские праздники. "Новая почта" будет работать без выходных.
1 мая (пятница) - отделения и адресная доставка работают по обычному субботнему графику
2 мая (суббота) - по обычному графику субботы
3 мая (воскресенье) - по обычному графику воскресенья
9 мая (суббота) - по обычному графику субботы
10 мая (воскресенье) – по обычному графику воскресенья
11 мая (понедельник) – по обычному графику субботы.
Со списком отделений, которые временно не работают из-за карантина, можно ознакомиться по ссылке.
Отделения банков 1 мая будут закрыты.
Большинство отделений "Укрпочты" тоже отдыхают. Но во всех регионах будут работать дежурные - в основном в областных центрах. Их список, адреса и время работы 1 мая, были ранее обнародованы на сайте "Укрпочты".
График работы Укрпочты 1 мая 2020 года по всем регионам и Киеву