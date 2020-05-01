В пятницу, 1 мая, в Украине официальный выходной в честь Дня труда. Сегодня не работают многие государственные учреждения и банки. А вот "Новая почта" будет открыта.

Уже известен график работы на все майские праздники. "Новая почта" будет работать без выходных.

1 мая (пятница) - отделения и адресная доставка работают по обычному субботнему графику

2 мая (суббота) - по обычному графику субботы

3 мая (воскресенье) - по обычному графику воскресенья

9 мая (суббота) - по обычному графику субботы

10 мая (воскресенье) – по обычному графику воскресенья

11 мая (понедельник) – по обычному графику субботы.

Со списком отделений, которые временно не работают из-за карантина, можно ознакомиться по ссылке.

Отделения банков 1 мая будут закрыты.

Большинство отделений "Укрпочты" тоже отдыхают. Но во всех регионах будут работать дежурные - в основном в областных центрах. Их список, адреса и время работы 1 мая, были ранее обнародованы на сайте "Укрпочты".

График работы Укрпочты 1 мая 2020 года по всем регионам и Киеву