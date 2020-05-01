В мае в мире отмечают День матери. Этот неофициальный праздник в последние годы становится популярным и в Украине. Строгой даты у него нет. Каждый год День матери приходится на второе воскресенье мая. В этом году его отмечают 10 мая.

Традиция пришла из США. Американка Анна Джарвис предложила отмечать День матери еще в 1910 году. В 1999 году указом президента День матери в Украине утвердили отмечать вместе со всем миром. Сначала праздник начали отмечать в западных регионах, затем он распространился и на другие.

В США и Австралии в этот день прикалывают к одежде гвоздики в честь мамы - красные, если она жива, белые - если ее больше нет. В Японии дарят мамам букеты. В Мексике в католическую мессу включают особую песню в честь матерей.

Кстати, День дочери в этом году отмечали 25 апреля. Международный день семьи - 15 мая. День отца выпадет на 21 июня. А 22 ноября на календаре неофициальных дат - День сыновей.