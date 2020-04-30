Несмотря на продолжение общегосудартсвенного карантина, в Днепре с четверга, 30 апреля заработают заведения общественного питания (без допуска гостей в зал, только на вынос), химчистки, СТО, ремонтные мастерские. При их посещении обязательным условием остается наличие маски, перчаток и антисептика. Об этом на своей странице в соцсети написал городской голова Днепра Борис Филатов.

Также он анонсировал с 4 мая открытие горожанам доступа в зеленые зоны и на бульвары, которые не подпадают под оглашенный Кабмином запрет.

"В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно: что не запрещено, то разрешено. Поэтому, в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок. В том числе и участки улиц набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и прочих", - пишет Филатов, но предостерегает, что наказание ждет тех, кто будет собираться большими компаниями, жарить шашлыки и распивать спиртное.

Далее мэр заявил, что 12 мая откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, ателье, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро.

"Разумеется, здесь также нужно будет соблюдать особый режим - с масками, перчатками, усиленной обработкой помещений и измерением температуры как сотрудникам, так и посетителям. В помещениях при этом смогут присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров. В парикмахерские и салоны красоты попасть можно будет только по предварительной записи, и не более одного клиента на каждую услугу одновременно", - объяснил Филатов и призвал жителей Днепра соблюдать масочный режим.

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Днепра заявил о резкой вспышке коронавируса в городе.

Также мы сообщали, что в Днепре для жертв коронавируса выкопали уже 600 могил и купили 1000 мешков для тел.