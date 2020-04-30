Из бюджета Украины не выделялись средства на груз и самолет Ан-225 "Мрия", который привез в страну медицинские маски, оказавшиеся позже на прилавках сети "Эпицентр".

Об этом "Стране" рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Весь самолет оплачивал "Эпицентр", весь груз оплачивали "Эпицентр" и остальные бизнесмены. Сами. Без нас. Вся гуманитарка оплачена также бизнесменами. Напрямую.

Мы просто встретили самолет, так как это Мрия, и это груз для Украины. Не бюджет, не наш фонд, не платили за груз и самолет", - сказал "Стране" замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Какова была доля гуманитарного груза на самолете он пока не уточнил, но заявил, что расскажет об этом позже.

Напомним, ранее в Украине вспыхнул скандал, после того, как президент Зеленский встретил гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом из Китая, который доставил самолет Ан-225 "Мрия". Как выяснилось позже, медицинские маски из него оказались на прилавках сети строительных гипермаркетов "Эпицентр".

Подробнее о скандале можно прочитать в нашем материале "Зеленский встретил, "Эпицентр" продал. Как на самом деле в Украину попадают китайские маски".