Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин накануне майских праздников и выходных призвал людей быть ответственными и прекратить сжигать сухостой и мусор, поскольку это приводит к возникновению пожаров.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, видео обнародовано, в четверг, 30 апреля, в YouTube

Чечеткин напомнил, что в Украине в этом году произошло около 23 тысяч пожаров и попросил прекратить сжигать траву.

"От себя лично и многотысячного коллектива спасателей обращаюсь ко всем гражданам с просьбой: прекратите, пожалуйста, сжигать растительные остатки, траву и мусор. В нашем государстве уже с начала года произошло около 23 тысяч пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в прошлом году", - сказал глава ГСЧС.

По его словам, пожары часто возникают из-за сжигания сухостоя на частных территориях и вызывают огромные убытки для государства и природы.

Напомним, в этом году в Украине возникли массовые пожары. Более двух недель спасатели пытались ликвидиваровать очаги возгорания в Чернобыльской зоне, на которые было потрачено 236 тонн воды, были задействованы задействовано больше тысячи человек.

Сегодня в Житомирской области опять зафиксировали новые очаги возгорания в Олевском и Овручском районах и Повчанском лесничестве.