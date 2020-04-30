Эпопея вокруг чартеров для украинских заробитчан с контрактами на европейские фермы продолжается.

Украинские власти дают противоречивые комментарии на эту тему. То украинцев пускают, то запрещают выезжать под предлогом, чтобы они не привезли назад вирус, то разрешают вылет, но с условием возвращения не раньше через три месяца.

После сбивчивых заявлений членов украинского правительства 29 апреля несколько часов не мог вылететь заробитчанский чартер в Великобританию со 116 сезонными работниками, которые приехали в аэропорт "Борисполь" из разных уголков Украины.

Что было с заробитчанским рейсом в Лондон

Как заявляли в МАУ, разрешение на вылет не давала Госавислужба по якобы причине смены номера рейса (что в авиакомпании назвали формальной отговоркой).

"Мы уже успели зарегистрироваться, как нам объявили, что самолет не выпускают. А люди ведь добирались правдами и неправдами, кто-то из Харькова, кто-то из Одессы, кто-то - из Западной Украины. Потратили все свои сбережения на услуги посредника, на такси и автобусы. Готовы были разнести этот "Борисполь" вместе с офисом Зеленского, если не дадут вылететь", - рассказал нам один из пассажиров - Валерий из Харькова.

Однако после резонанса вокруг рейса самолету таки позволили вылететь в Лондон. Если в случае с финским рейсом вылеты запретили заблаговременно, то тут поставили перед фактом, когда пассажиры уже ожидали на посадку. Что могло вызвать международный скандал.

Впрочем, огласка и так пошла - в ЕС, где не хватает работников для сбора урожая, не понравилась попытка Киева запретить чартеры с заробитчанами.

С премьером Шмыгалем провели беседу посол ЕС Маат Маасикас и временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин. Собственно после этого и дали добро на вылет самолета.

А премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условие возоновления рейов: "важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда для украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции".

В Британию - на полгода, к финнам - на 2 месяца

Для заробитчан, которые улетели в Великобританию, такой срок подходит (у большинства контракты на полгода), в отличие от тех, кого ждут в Финляндии - там наших ждут на сезон сбора урожая в 2-2,5 месяца (по условиям разрешений они могут трудиться не дольше трех месяцев).

"Я приехала работать в теплицу с помидорами под Лондон, обещают зарплату примерно 2 тысяч фунтов (около 67 тыс. грн) в месяц. Плюс обещают премию и отпускные в несколько сотен евро за полгода работы. Буду трудиться в Англии до октября. Раньше я работала официанткой в Польше, но из-за карантина попала под сокращение и вернулась домой. Сбережения быстро закончились и я начала искать, куда можно поехать. О том, что есть такая возможность - полететь в Англию на заработки, рассказала знакомая, которая помогла связаться с фирмой-посредником. Две недели я проведу на самоизоляции, работодатель снял для этого хату", - рассказала нам Леся Ковалик из Ивано-Франковска.

Набирать украинских заробитчан английские фермеры начали еще зимой, до эпидемии. У большинства давно были готовы документы, а рейс в Лондон планировался на 6 апреля, но из-за карантина его перенесли.

В этом году британское правительство в четыре раза увеличило квоту для сезонных работников из других стран, опасаясь, что урожай может сгнить из-за нехватки рабочих рук.

Приток рабочих стал спадать после того, как Великобритания решила выйти из ЕС.

Как заявлял еще в феврале Джордж Юстис, руководитель департамента по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, британское правительство в этом году позволит фермерам нанять до 10 тысяч рабочих (в предыдущие годы эта квота составляла 2,5 тысячи рабочих). Уже в в прошлом году фермерские хозяйства потеряли 10-20% персонала из-за "брексита".

Фермерам разрешили нанимать трудяг на срок до шести месяцев.

Сертификат и приглашение вместо визы

В Финляндии, как мы уже писали, ждут тысячу украинцев для сбора урожая, но пока приехали только две сотни (первый заробитчанский чартер вылетел неделю назад, 23 апреля), два рейса заблокировали. Вылеты, как говорят в МАУ, все же планируются на май - все зависит от переговоров Киева и Хельсинки.

Не исключено, что финны могут увеличить квоту на сезонных работников - только весной этого года им нужно 4-5 тысяч рабочих. В прошлом году на сезонные работы в Финляндию приехало, по разным подсчетам, около 15-16 тысяч украинцев (на наших большой спрос, поскольку готовы работать за меньшую плату, чем жители "бедных" стран ЕС, примерно 1,5-2 тыс. долларов).

Для сбора урожая в Финляндии, как пояснила нам Ольга Мельник из львовского агентства по трудоустройству за рубежом, украинцам с биометрическими паспортами виза не нужна - только выданный финской миграционной службой специальный сертификат на выполнение сезонных работ, который дает право на трудоустройство не дольше 90 дней.

Упрощенная схема найма сезонных работников действует и в Польше. Как нам рассказали в местной погранслужбе, на сбор урожая достаточно биометрии и приглашения работодателя (рабочую визу требуют для иных видов работ и у тех, кого обычный, а не биометрический паспорт).

Поляки также очень ждут наших сезонных заробитчан - иначе у них сгниет клубника и другой урожай. Они тоже готовы отправлять чартеры, хотя в соседнюю страну и доехать проще - можно через западную границу (только за пересечение нужно заплатить 2 тыс. грн - как уверяют перевозчики, они якобы делятся с пограничниками, что те отрицают).

После новостей о запрете украинцам выезжать на сбор урожая за границу, Варшава обеспокоилась. 30 апреля польский президент Дуда по видеоконференции с Зе поднял тему приезда работников из Украины в Польшу. О чем договорились, не уточняется, будет видно уже в ближайшее время - по потоку наших рабочих.

Тем временем "сезонные заробитчане" уже волнуются, как будут возвращаться назад.

"У меня лично не получается вернуться в Украине не раньше, чем через три месяца, как сказал Шмыгаль. Я еду собирать овощи на два месяца. И что, теперь могут не пустить назад? Надеюсь, все же к концу июня закончится карантин", - делится с нами львовянка Елена, улетевшая работать в Финляндию.

Заробитчан также везут автобусами до Беларуси, где нет карантина, а оттуда из Минска самолетами в Хельсинки (но это дольше и дороже, чем самолет).

То, что украинские власти не выпускают заробитчан и торгуются за них с Европой, вызвало волну возмущения среди трудяг, особенно на Западной Украине, откуда на работу за границу выезжает больше всего людей и где меньше меньше всего поддерживают Зе.

Все чаще звучат версии, что Киев ждет "откатов" за чартеры.

"Денег хотят от Европы за работяг. Почем там крепостные. Напоминает период до 1861 года, когда паны холопов "позычали", - написал в Facebook заробитчанин Евгений Кердань.

"Был безвиз, стал безвыезд", - иронизирует львовянин Юрий Шмарий.