Не все народные депутаты пришли на внеочередное заседание Верховной Рады 30 апреля в защитных масках, несмотря на условия карантина.

Так, на отсутствие защитной маски на депутате от "Голоса" Соломии Бобровской перед ее выступлением с трибуны парламента обратил внимание председатель Рады Дмитрий Разумков. Он предположил, что депутат потеряла свое средство индивидуальной защиты. На это Бобровская заявила, что с трибуны можно выступать и без маски. Впрочем, в зале она также ее не надевала.

После выступления Бобровской нардепов пристыдила заместитель главы Верховной Рады Ирина Кондратюк.

"Уважаемые коллеги, а можно, чтобы все депутаты надели маски? У нас, кстати, карантинный режим и он не ослаблен до 12 мая. Имейте уважение друг к другу. Это просто позорно, если честно, на вас смотрят все зрители. Наденьте, пожалуйста, маски. Те, у кого их нет, могут идти погулять", - сказала Кондратюк.

Не все депутаты пришли в Раду в масках. Скриншот: YouTube/ RadaTVchannel

Напомним, киевляне, шастаюшие по улицам города, расстроили мэра Кличко. Он пристыдил жителей столицы, которые сами себе отменили карантин и выходят гулять без защитных масок.