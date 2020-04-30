Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива рассказал, что его зарплатная карточка работает, а информация о якобы заблокированных счетах по иску отца активистки Екатерины Гандзюк, которую он обвинил в коррупции, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что арест на денежные средства нардепа наложила Государственная исполнительная служба еще 22 апреля. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба юридической компании "Миллер", которая от имени отца активистки подала иск к Илье Киве о защите чести и достоинства Екатерины Гандзюк. Сегодня нардеп Кива опроверг эту информацию, заявив что его зарплатная карточка - не заблокирована, а других счетов у него нет.

"Не хочу в пыли топтаться, но могу вам искренне сказать: у меня есть один счет. Это моя зарплатная карточка, на которую приходят деньги. Больше у меня никаких счетов [нет] и какой-то финансовой активности я не веду. Поэтому подобные заявления меня даже не расстраивают. Они меня даже не цепляют. И я не знаю, насколько это правда. Потому что принципиально, буквально 15 минут назад я был в банке, почему и задержался... то пока мои счета все работают. По-моему, это еще одни идиотские пожелания и хотелки этих аутсайдеров, негодяев и преступников. Которые продолжают безнаказанно шастать по нашей стране. Это кто там распространяет эту информацию? Стерненко? Но еще раз: карточка моя зарплатная работает, а других счетов у меня нет", - заявил Илья Кива.

Как сообщала "Страна", 27 апреля в СБУ сообщили о завершении досудебного расследования дела Гандзюк.

16 апреля, в день пятой годовщины с момента убийства Олеся Бузины, нардеп Илья Кива извинился перед матерью журналиста за резкие публичные высказывания о его смерти.