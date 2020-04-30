После заявления Минздрава о дефиците донорской крови в Украине во время эпидемии коронавирса Украинская православная церковь призвала верующих сдать кровь.

Об этом в Facebook сообщает Центр информации УПЦ.

"Давайте поможем! Министерство здравоохранения Украины сообщило о том, что из-за карантина и коронавирусной болезни в больницах возник дефицит донорской крови. Число доноров упало в два раза. И это при том, что один донор может спасти целых три жизни!" - заявил правляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Он попросил верующих Украинской православной церкви помочь тем, кто так сейчас нуждается в поддержке. Также митрополит Антоний сообщил, что, по информации министерства, сдавать кровь во время карантина безопасно, если придерживаться общих норм безопасности. Также он напомнил, что донорам разрешено пользоваться общественным транспортом во время карантина с тем, чтобы они могли добраться в больницы.

"Став донором, каждый из нас исполнит то, к чему нас призывал Господь: "Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд" (Лк. 6, 31–36)", - сообщил управделами УПЦ.

Владыка Антоний рассказал, что подобную акцию проводит Белорусская Церковь.

"Помимо этого, хотел бы отметить недавнюю совместную инициативу Белорусской православной церкви и Минздрава Беларуси, которые обратились к верующим, переболевшим коронавирусом, с призывом сдать плазму крови (ее используют для лечения тежелобольных пациентов, поскольку она содержит антитела, способные бороться с Covid-19). Уверен, что подобная инициатива может быть актуальной и для Украины. В связи с этим подчеркну, что мы открыты для проведения соответствующих консультаций с украинскими медиками", - заявил управделами УПЦ.

Напомним, по данным главы Минздрава Максима Степанова, в Украине на конец апреля запасы донорской крови снизились в 2-4 раза.