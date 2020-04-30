Впервые применили на практике герметичную капсулу украинского производства для транспортировки больного коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Полтавской облгсоадминистрации Дмитрий Лунин.

"Кременчугская герметичная капсула для транспортировки инфицированных не только получила все разрешительные документы на серийное производство, но и была применена на практике. Сегодня впервые в нашем транспортном изоляторе перевозили больного Covid-19 полтавчанина с ургентной больницы в инфекционную", - написал Лунин.

Лунин поблагодарил всех, кто причастен к этому изобретению.

Ранее мы сообщали, как тестировали санитарный вертолет со спецкапсулой в Полтавской области. Медики показали порядок действий при эвакуации и перевозке пациентов. В качестве добровольца при демонстрации выступил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Напомним, по данным на утро 30 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 10 406 человек. За сутки зафиксировано 540 новых случаев заболения.

Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко утрамбовали в спецкапсулу. Фото