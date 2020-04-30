Здание национального дворца искусств "Украина" в Киеве, который расположен на улице Большой Васильковской, 103, очистили от афиш и рекламных баннеров с анонсом различных мероприятий. В условиях карантина отменены все концерты и прочие коллективные собрания (ярмарки, фестивали), которые превышают численность 50 человек.

Вот так главная сцена страны выглядит в условиях карантина. Можно рассмотреть архитектуру здания, которое вмещает более 3700 человек.

К сожалению, на этом здании нет афиш о взрывных и ярких событиях в Киеве.

Ранее Дворец "Украина" выглядел радужно и ярко за счет реклам. Вот такое фото можно найти на сайте kyivmaps. Такой вид более привычен для киевлян.

Напомним, организаторы концертов - одни из тех, кто пострадал от пандемии коронавируса больше всех. Их работа заточена на массовые скопления людей - запрещенные в период карантина. Концертные площадки вынуждены переносить даты мероприятий, которые были запланированы еще год назад, и просят зрителей не сдавать билеты. При этом откровенно говорят, что часть организаторов концертов в Украине кризис не переживет, и даже после окончания карантина сфера развлечений в стране сильно просядет.

Тем временем украинские звезды отменяют концерты, фестиваль уличной еды перенесли на май, а конкурс "Евровидение" - на следующий год.

"Страна" писала о том, что мировые звезды зарабатывают на карантине. Так, боксер Майк Тайсон готов сказать о вас пару теплых слов за $500, а Сара Джессика Паркер поздравит твою маму за $2500.