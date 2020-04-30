1 мая каждый желающий может присоединиться к участию в первой украинской онлайн-маевке. Таким образом карантин и самоизоляция не помешают отпраздновать День международной солидарности трудящихся.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналст и активист-правозащитник Андрей Манчук, уточнив, что праздник в сети намечен в пятницу в 13:00, а присоединиться можно с помощью общедоступного сервиса связи Zoom.

Автор поста анонсировал обнародование во время мероприятия обращения "За независимую социальную Украину", которое уже подписали общественные деятели, профсоюзники, медики, рабочие, журналисты, ученые, программисты, учителя, участницы женского движения, художники. По словам Манчука, все подписанты убеждены, что глубокий кризис современной Украины стал закономерным следствием ошибочного курса на неолиберальные реформы.

"Политика экономии, тотальная приватизация, уничтожение институтов социального государства, свертыние базовых гражданских прав, воинствующий национализм и милитаризм поставили страну на грань пропасти. Унизительная зависимость от влияния великих держав и международных финансовых организаций лишили ее субъектности. А единственным шансом на спасение есть левая альтернатива обанкротившейся системе капитализма", - пишет Андрей Манчук.

Также он цитирует известного правозащитника и инициатора проведения онлайн-маевки Владимира Чемериса, который предлагает использовать кризис как шанс.

"Кризис, кроме всего, - это шанс. Шанс изменить общество, построенное на прибыли, эксплуатации, неравенстве и превращении всего в товар, на общество человечности, взаимопомощи, сотрудничества, равенства и свободы. Шанс изменить направление общественного движения. Для социальных реформ нужна новая социальная, левая политическая сила, которая отражала интересы трудящихся социальных групп", - считает Владимир Чемерис.

Уточняется, что подписать обращение может каждый, кто разделяет эти тезисы и лозунги. Документ размещен на глобальной странице петиций Change.org и в соцсетях. Его авторы призывают к развитию широкого общественного движения, к которому смогут присоединиться единомышленники.

"Участники первого онлайн-Первомая расскажут о своих социально-политических требованиях и предложат собственный план преодоления катастрофической ситуации в Украине. Также, они напомнят об исторических традициях украинской левой, которые появились именно с рабочих маевок", - добавил автор поста.

Ранее "Страна" писала о том, что три четверти украинцев на майские праздники останутся дома, путешествовать поедет всего 1%.

Также мы сообщали, что всех приехавших на майские в аннексированный Крым будут закрывать на карантин.