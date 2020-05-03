В 2020 году Троица выпадает на 7 июня, воскресенье. Это один из главных православных праздников, который ежегодно отмечается на 50-й день после Пасхи.

Троица закреплена в календаре государственных праздников. Поэтому понедельник 8 июня будет общенациональным выходным.

Предшествует ей Вселенская Родительская суббота. Именно 6 июня может стать главным поминальным днем года, поскольку на Радоницу люди не смогут посетить могилы своих близких из-за коронавирусного карантина.

"Страна" рассказывает историю праздника, как его принято отмечать, что готовить на праздничный стол, как гадать на суженого, что нельзя делать на Святую Троицу. Также мы публикуем молитвы и поздравления.

Троица 2020 - история и традиции

За основу названия Святой Троицы взята христианская догма - Святой Дух пришел от Бога Отца, по обещанию Бога Сына.

Согласно Библии, в этот день Сятой Дух спустился на апостолов. После этого ученики Иисуса научились исцелять, стали пророками и заговорили на самых разных языках - чтобы нести Слово Божье всем людям.

Накануне Троицы обычно Родительская суббота, она Вселенская. Это день поминовения, который в этом году выпадает на 6 июня. На этот день власти предварительно хотят перенести главный поминальный день года.

Святая Троица - радостный праздник. В этот день проходит торжественная служба в храмах. Молитвы, которые принято читать, публикуем ниже.

После службы наши предки устраивали в деревнях хороводы и пели. Традиция организованных народных гуляний видоизменилась, но сохранилась и до сегодняшнего дня.

Накануне праздника в жилье обычно проводят генеральную удобрю. Дома и храмы в этот день принято украшать цветами и молодыми ветками деревьев. В гости приглашают родственников и друзей.

Троица - не постный день, поэтому отказывать в еде не надо. Также для веселья разрешается употребление вина и пива. На праздничный стол хозяйки готовят пироги, блины, борщ, зеленые и овощные салаты, блюда из яйца, курицы, мяса, рыбы.

Обеспечивало отличное настроение на Троице и то, раньше в этот день было принято свататься. Считалось, что если на Троицын день посвататься, а пожениться на осенью на Покров, то счастливая жизнь молодым гарантирована.

Что нельзя делать на Троицу?

Нельзя работать на дому, в саду и огороде

Нельзя шить, вязать и печь - блюда на праздничный стол обычно готовят накануне

В саму Троицу нельзя ходят на кладбище, посещают могилы днем ранее - 6 июня

Запрещается ссориться, злиться, кричать

Нельзя завидовать

В этот день не стригутся и не красят волосы

Гадания на Троицу

Незамужние девушки на Троицу, которую еще называют Зелеными праздниками, плели венки и таким образом гадали. Так они привлекали любовь. Украшения на голову были из трав - чабреца, зверобоя, ромашек. Венок пускали на воду. Считалось, в какую сторону он поплывет, с такой стороны и суженый придет. Если венок оставался у берега, девушка еще не скоро выйдет замуж. Венок потонул — в скором времени девушка умрет.

Еще одно популярное гадание - по ромашке. Девушки собирали ромашки. Затем срывали лепестки и говорили: "Любит — не любит, выйду замуж или нет". Помимо брака, так можно было гадать на что угодно. Наши предки верили: последний лепесток исполнит желание.

Поздравления, открытки и картинки с Троицей 2020

Заранее мы подготовили красивые торжественные картинки, открытки, стихи, которыми можно будет поздравить своих близких и друзей с Троицей. Они на русском и украинском языках.

Пусть Троица к вам придет,

Счастье с собой принесет,

Радость, мир, вдохновение,

Удачу, любовь и терпение.

С Троицей Святой поздравляю,

Благодати тебе я пожелаю,

Чтобы в душе жило добро,

В жизни всегда было все хорошо!

Разрешите Вас поздравить,

С этим праздником великим!

Пожелания оставить,

Чтоб сияли счастья блики.

Троица несет добро,

В душах пусть будет тепло.

Троица зеленью дом украшает,

Всех нас на праздник к себе приглашает.

Пусть этот праздник несет всем добро,

Дарит нам радость, любовь и тепло.

Пусть счастье Вам удвоится,

Пусть все прекрасно сложится,

Всего хорошего желаю сейчас,

Я поздравляю с Троицей Вас.

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Життя за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєї безмежної

Від біди оберігати.

Вітаю тебе з днем Святої Трійці. Нехай цей день принесе тобі радість, а душа наповниться тільки світлими почуттями. Здоров'я тобі і всім твоїм близьким.

Дзвони про Трійцю

Сповіщають сьогодні з ранку.

На гарне душі налаштуються,

Я тобі побажаю добра.

Дні летять і назад не повернуться,

Хай буде навіки з тобою,

Пресвята Трійця одвічна:

Бог- батько, Син його, Дух святий.