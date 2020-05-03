В 2020 году Троица выпадает на 7 июня, воскресенье. Это один из главных православных праздников, который ежегодно отмечается на 50-й день после Пасхи.
Троица закреплена в календаре государственных праздников. Поэтому понедельник 8 июня будет общенациональным выходным.
Предшествует ей Вселенская Родительская суббота. Именно 6 июня может стать главным поминальным днем года, поскольку на Радоницу люди не смогут посетить могилы своих близких из-за коронавирусного карантина.
"Страна" рассказывает историю праздника, как его принято отмечать, что готовить на праздничный стол, как гадать на суженого, что нельзя делать на Святую Троицу. Также мы публикуем молитвы и поздравления.
Троица 2020 - история и традиции
За основу названия Святой Троицы взята христианская догма - Святой Дух пришел от Бога Отца, по обещанию Бога Сына.
Согласно Библии, в этот день Сятой Дух спустился на апостолов. После этого ученики Иисуса научились исцелять, стали пророками и заговорили на самых разных языках - чтобы нести Слово Божье всем людям.
Накануне Троицы обычно Родительская суббота, она Вселенская. Это день поминовения, который в этом году выпадает на 6 июня. На этот день власти предварительно хотят перенести главный поминальный день года.
Святая Троица - радостный праздник. В этот день проходит торжественная служба в храмах. Молитвы, которые принято читать, публикуем ниже.
После службы наши предки устраивали в деревнях хороводы и пели. Традиция организованных народных гуляний видоизменилась, но сохранилась и до сегодняшнего дня.
Накануне праздника в жилье обычно проводят генеральную удобрю. Дома и храмы в этот день принято украшать цветами и молодыми ветками деревьев. В гости приглашают родственников и друзей.
Троица - не постный день, поэтому отказывать в еде не надо. Также для веселья разрешается употребление вина и пива. На праздничный стол хозяйки готовят пироги, блины, борщ, зеленые и овощные салаты, блюда из яйца, курицы, мяса, рыбы.
Обеспечивало отличное настроение на Троице и то, раньше в этот день было принято свататься. Считалось, что если на Троицын день посвататься, а пожениться на осенью на Покров, то счастливая жизнь молодым гарантирована.
Что нельзя делать на Троицу?
- Нельзя работать на дому, в саду и огороде
- Нельзя шить, вязать и печь - блюда на праздничный стол обычно готовят накануне
- В саму Троицу нельзя ходят на кладбище, посещают могилы днем ранее - 6 июня
- Запрещается ссориться, злиться, кричать
- Нельзя завидовать
- В этот день не стригутся и не красят волосы
Гадания на Троицу
Незамужние девушки на Троицу, которую еще называют Зелеными праздниками, плели венки и таким образом гадали. Так они привлекали любовь. Украшения на голову были из трав - чабреца, зверобоя, ромашек. Венок пускали на воду. Считалось, в какую сторону он поплывет, с такой стороны и суженый придет. Если венок оставался у берега, девушка еще не скоро выйдет замуж. Венок потонул — в скором времени девушка умрет.
Еще одно популярное гадание - по ромашке. Девушки собирали ромашки. Затем срывали лепестки и говорили: "Любит — не любит, выйду замуж или нет". Помимо брака, так можно было гадать на что угодно. Наши предки верили: последний лепесток исполнит желание.
Поздравления, открытки и картинки с Троицей 2020
Заранее мы подготовили красивые торжественные картинки, открытки, стихи, которыми можно будет поздравить своих близких и друзей с Троицей. Они на русском и украинском языках.
Пусть Троица к вам придет,
Счастье с собой принесет,
Радость, мир, вдохновение,
Удачу, любовь и терпение.
С Троицей Святой поздравляю,
Благодати тебе я пожелаю,
Чтобы в душе жило добро,
В жизни всегда было все хорошо!
Разрешите Вас поздравить,
С этим праздником великим!
Пожелания оставить,
Чтоб сияли счастья блики.
Троица несет добро,
В душах пусть будет тепло.
Троица зеленью дом украшает,
Всех нас на праздник к себе приглашает.
Пусть этот праздник несет всем добро,
Дарит нам радость, любовь и тепло.
Пусть счастье Вам удвоится,
Пусть все прекрасно сложится,
Всего хорошего желаю сейчас,
Я поздравляю с Троицей Вас.
У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Життя за все дякувати.
Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєї безмежної
Від біди оберігати.
Вітаю тебе з днем Святої Трійці. Нехай цей день принесе тобі радість, а душа наповниться тільки світлими почуттями. Здоров'я тобі і всім твоїм близьким.
Дзвони про Трійцю
Сповіщають сьогодні з ранку.
На гарне душі налаштуються,
Я тобі побажаю добра.
Дні летять і назад не повернуться,
Хай буде навіки з тобою,
Пресвята Трійця одвічна:
Бог- батько, Син його, Дух святий.