Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 апреля приняла постановление об осуждении России.

За постановление №3068 "Об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождение политических в узников - граждан Украины" проголосовали 309 депутатов. "Слуги народа" - 221 голос, "ЕС" - 24, "Батькивщина" - 13, "За будущее" - 11, "Голос" - 17, "Доверие" - 12, внефракционные - 11, ОПЗЖ - 0.

Постановлением также поручается председателю Рады Дмитрию Разумкову безотлагательно направить текст обращения к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.

Авторами проекта выступили 12 депутатов-членов комитета по вопросам иностранной политики и межпарламентского сотрудничества.

Отметим, что во время своего доклада герой секс-скандала депутат "СН" Богдан Яременко отметил "новаторские" элементы в постановлении - милитаризация Крыма и планы по размещению там ядерного оружия России.

В свою очередь сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко выступил против принятия постановления. Вместо этого он призвал принимать законы для выполнения Минских соглашений по миру на Донбассе.

"Наша политическая сила видела в предыдущем составе парламента принятие с десятка таких пустых постановлений, которые ни одним шагом не приблизили нас к миру на Донбассе, возвращению наших территорий и людей. Наша позиция не изменилась, чтобы закончить войну на Востоке, чтобы вернуть людей и территории парламент должен иметь политическое мужество, ответственность и принимать законы, которые позволяют это сделать, а не пустые политические постановления, которые могут быть воплощением амбиций некоторых политсил, но не приблизят нас к миру.

Мы выступаем за принятие законов, которые отображаются в Минских договоренностях, мы выступаем за то, чтобы парламент сделал решительные шаги, был настроен на компромисс в обществе и реально боролся за то, чтобы люди вернулись домой", - заявил он.

Все остальные фракции и группы в большинстве своем проголосовали за постановление.

Результаты голосования депутатов за постановление №3068

Напомним, проект постановления был обнародован на сайте ВРУ 17 февраля 2020 года. Согласно ему, депутаты собираются обратиться к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом и дальше осуждать вооруженную агрессию России на Донбассе, аннексию Крыма и политические репрессии в отношении украинцев и не прекращать санкции. Подробнее о постановлении можно прочитать в нашем материале.

В то же время на днях был опубликован доклад Международной кризисной группы, которая призвала страны ЕС пересмотреть антироссийские санкции для достижения мира на Донбасса.