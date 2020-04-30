В Китае ученые выяснили, что у пациентов, перенесших Covid-19, коронаврус может оставаться глубоко в легких и после выздоровления. Используемые методы тестирования в таком случае не позволяют выявить наличие вируса.

Об этом со ссылкой на статью, опубликованную в научном журнале "Cell Research" пишет SCMP.

Вывод был основан на посмертном обследовании 78-летней женщины, которая умерла после того, как у нее выявили коронавирус. 27 января она была помещена в больницу. Затем она также получила положительный результат на Covid-19 - заболевание, вызванное коронавирусом. После получения противовирусного лечения она была признана готовой к выписке 13 февраля: три теста, основанные на образцах из задней части ее носа и горла, показали отрицательный результат.

Состояние женщины значительно улучшилось, это подтверждали результаты компьютерной томографии. Однако через день она перенесла остановку сердца и умерла. В исследовании сказано, что медицинскому сообществу еще предстоит установить, как вирус может воздействовать на тела выздоровевших пациентов.

Однако после смерти женщины, данные о которой содержатся в исследовании, не было обнаружено следов коронавируса в печени, сердце, кишечнике, коже или костном мозге. Тем не менее, исследователи обнаружили полные штаммы вируса в ткани глубоко в ее легких.

Всемирная организация здравоохранения изучает, почему у некоторых выздоровевших пациентов результаты теста на коронавирус снова оказываются положительными. В организации предупреждают, что пока нет никаких доказательств того, что люди, перенесшие Covid-19, не заразятся снова.

По словам китайских исследователей, необходимо "улучшить клинические рекомендации по локализации вируса и лечению заболеваний".

Напомним, недавно в России оценили шансы повторного заражения больных коронавирусом. Оказалось, что около 5-10% граждан РФ рискуют повторно заразиться коронавирусом, так как у них не выработаются к нему антитела.