Верховная Рада проголосовала в первом чтении за уменьшение размера залога для кандидатов в мэры и кандидатов по избирательным спискам партий областных и городских советов. За соответствующий законопроект № 2769 о внесении изменений в ст. 225 Избирательного кодекса Украины в первом чтении проголосовали 248 народных депутатов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Законопроект предусматривает уменьшение суммы денежного залога для кандидатов, которые баллотируются в городские головы, а также для партий, выдвигающих своих кандидатов в местные советы. При этом сумма залога на участие в местных выборах уменьшится в 9 раз. Например, залог для кандидатов в мэры Киева сократится с 4 миллионов до 445 тысяч гривен, а для участия в выборах во Львовский облсовет – с 3,6 миллионов до 398 тысяч гривен.

Формула расчета для городов с количеством избирателей, превышающим 90 тысяч, и избирательных списков партий в местные советы (областных и городских с количеством избирателей, превышающим 90 тысяч), следующая: 4 минимальные зарплаты на каждые 90 тысяч избирателей (а не 10, как в действующей редакции).

Согласно пояснительной записке, в настоящее время размер денежного залога для регистрации партийного списка в областные советы составляет от 1,28 млн грн в Черновицкой области до 4,67 млн грн в Днепропетровской области.

Ранее "Страна" подробно анализировала, как в Раде хотят переписать Избирательный кодекс под местные выборы. Часть изменений оценивается как зачистка электорального поля перед местными выборами в интересах партии власти и других парламентских политсил. Хотя официально декларируется курс на укрепление целостности Украины.

Как сообщала "Страна", размер залога для кандидатов, которые будут баллотироваться на должность мэра Киева, по сравнению с 2015 годом вырос в 40 раз.