В Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд гривен. Тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 30 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в YouTube.

"К сожалению, из-за ограничительные меры, люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги. На сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд грн. Это очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг", - сказал мэр Киева.

Также он напомним, что срок действия скидки в 10% теперь продлен до 30 числа каждого месяца.

Мэр Киева рассказал, что все средства идут на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые необходимо ремонтировать до начала нового отопительного сезона.

Кличко отметил, что оплатить все коммунальные услуги киевляне могут онлайн через "Центр коммунального сервиса".

"Также создана страница в Facebook, где в личных сообщениях можно связаться со специалистами центра и получить консультацию о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Консультации оказывают и на горячей линии "Центра коммунального сервиса". Дополнительно открыли десять стационарных номеров телефонов - соответственно в каждом районе города", - добавил мэр.

Кличко о коммунальных услугах с 18:35

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как карантин убивает коммунальную сферу.

Также мы писали, что во время карантина во Львове почти перестали платить за коммунальные услуги.