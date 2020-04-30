Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов, который, как выяснили журналисты, вылетел на Кипр за два дня до прекращения регулярного пассажирского авиасообщения, заявил, что не возвращался с тех пор в Украину из-за инфицирования коронавирусом.

Об этом нардеп сообщил на своей страницы в Facebook.

По словам Холодова, он прилетел на Кипр 15 марта, потому что на 16-ое число была запланирована операция у его сына, и он хотел быть семьей в это время. Возвращение в Украину было запланировано на 17 марта, депутат утверждает, что у него был билет на рейс "Ларнака-Киев" на эту дату, однако авиакомпания его отменила.

"В Раде я сижу практически рядом с депутатами Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус... Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы Covid-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка", - сообщил Андрей Холодов.

"Слуга народа" утверждает, что с 19 марта к нему домой трижды вызывали врачей, однако тест на Кипре ему сделать тогда не могли, так как людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц.

"Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки. На 20 марта был запланирован эвакуационный рейс в Киев. Я решил не пробовать вылететь 20 марта, чтобы не нарушать запрет врачей на перемещение и не подвергать опасности заражения сотни граждан Украины в самолете. И я считаю, что это было правильным решением", - написал нардеп.

По словам Холодова, именно поэтому он оказался заблокированным за пределами Украины, без физической возможности вернуться в Киев и с "весьма обоснованными подозрениями на Covid-19".

"Я перенес болезнь достаточно тяжело. Я и вся моя семья все это время находились в самоизоляции. 12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев. Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь. Что и планирую сделать", - сообщил депутат.

Напомним, что в декабре прошлого года в НАБУ открыли уголовное производство против нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова, официальное расследование против которого начали после публикации журналистского расследования о его связи с табачным бизнесом.