Пропавший "слуга народа" Холодов заявил, что на Кипре тяжело болел коронавирусом
Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов, который, как выяснили журналисты, вылетел на Кипр за два дня до прекращения регулярного пассажирского авиасообщения, заявил, что не возвращался с тех пор в Украину из-за инфицирования коронавирусом.
Об этом нардеп сообщил на своей страницы в Facebook.
По словам Холодова, он прилетел на Кипр 15 марта, потому что на 16-ое число была запланирована операция у его сына, и он хотел быть семьей в это время. Возвращение в Украину было запланировано на 17 марта, депутат утверждает, что у него был билет на рейс "Ларнака-Киев" на эту дату, однако авиакомпания его отменила.
"В Раде я сижу практически рядом с депутатами Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус... Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы Covid-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка", - сообщил Андрей Холодов.
"Слуга народа" утверждает, что с 19 марта к нему домой трижды вызывали врачей, однако тест на Кипре ему сделать тогда не могли, так как людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц.
"Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки. На 20 марта был запланирован эвакуационный рейс в Киев. Я решил не пробовать вылететь 20 марта, чтобы не нарушать запрет врачей на перемещение и не подвергать опасности заражения сотни граждан Украины в самолете. И я считаю, что это было правильным решением", - написал нардеп.
По словам Холодова, именно поэтому он оказался заблокированным за пределами Украины, без физической возможности вернуться в Киев и с "весьма обоснованными подозрениями на Covid-19".
"Я перенес болезнь достаточно тяжело. Я и вся моя семья все это время находились в самоизоляции. 12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев. Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь. Что и планирую сделать", - сообщил депутат.
Напомним, что в декабре прошлого года в НАБУ открыли уголовное производство против нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова, официальное расследование против которого начали после публикации журналистского расследования о его связи с табачным бизнесом.