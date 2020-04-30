Рабочая группа завершила работу по наработке законопроекта о всеукраинском референдуме, согласно которому решения голосований не будут менять три года.

Об этом сообщил в четверг 30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Выполняя распоряжение председателя Верховной Рады, мы завершили работу по наработке первого законопроекта из блока народовластия о всеукраинском референдуме. Мы уже получили не только положительные отзывы, но и замечания как от украинских специалистов, и научных учреждений так и от международных институций. Мы ожидаем сейчас выводов от швейцарских институций, для этого мы обратились к послу Швейцарии с призывом помочь в получении такого вывода. Для представителя Венецианской комиссии мы перевели его на английский язык и сделали доступным для всего мира и ожидаем отзывы касательно этого законопроекта", - заявил Стефанчук на заседании согласительного совета.

Вице-спикер добавил, что после окончания карантина рабочая группа соберется еще раз, и после этого законопроект будет внесен в парламент.

Напомним, "Страна" подробно анализировала, зачем "Слуге народа" срочно понадобился закон о референдуме. По данным нашего издания, этот законопроект войдет в пакет законодательных инициатив Офиса президента (ОП) Владимира Зеленского или пропрезидентской партии "Слуга народа" (СН), которые будут включать также проект, дополняющий норму Конституции (в процессе принятия) о законодательной инициативе народа Украины, и проект об отзыве депутатов всех уровней.

Однако приоритет отводится (во всяком случае официально) проекту о референдуме, который, вероятно, будет посвящен исключительно плебисциту на всеукраинском уровне, а под местные референдумы планируется написать отдельный закон. В СН обещают не затягивать с принятием этих законопроектов.

Ранее проект закона "О всеукраинском референдуме" был вынесен на общественное обсуждение. С текстом проекта закона о референдуме можно ознакомиться на портале парламента.