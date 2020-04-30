Речи о привлечении представителей США к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе не идет.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг, 30 апреля, передает "РИА Новости".

"Об этом речи не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нужно ли больше привлекать США к обсуждению данного вопроса.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина заявил, что украинская сторона должна вести обсуждения новых условиях по урегулировании конфликта на Востоке с представителями так называемых "ЛДНР", а не с Россией.

Также мы писали, что в Кремле президента Украины Владимира Зеленского считают теоретически способным завершить войну на территории Донбасса.