В Кремле выступили против привлечения США к решению вопроса войны на Донбассе
Речи о привлечении представителей США к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе не идет.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг, 30 апреля, передает "РИА Новости".
"Об этом речи не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нужно ли больше привлекать США к обсуждению данного вопроса.
Напомним, ранее пресс-секретарь Путина заявил, что украинская сторона должна вести обсуждения новых условиях по урегулировании конфликта на Востоке с представителями так называемых "ЛДНР", а не с Россией.
Также мы писали, что в Кремле президента Украины Владимира Зеленского считают теоретически способным завершить войну на территории Донбасса.
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