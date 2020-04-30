В Киеве медработники Киевской городской клинической больницы №8 в Оболонском районе устроили забастовку из-за отсутствия обещанных доплат к зарплатам. Медики отказываются работать за три-пять тысяч гривен в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом, в четверг, 30 апреля, сообщает "Сегодня".

Работники больницы собрались под зданием на улице Кондратюка. Медики утверждают, что им не увеличили зарплаты, как ранее заявляли власти. Доктора также заявляют, что из больницы за последнее время уволилось много врачей и младшего персонала. Медики говорят, что они рискуют жизнью спасая пациентов, а за это получают копейки.

"Бойкот коллеги устроили еще вчера и два часа не принимали пациентов. Очередь из скорых образовалась на несколько десятков метров. Чиновники говорят, что увеличат нам зарплаты, но мы получили еще меньше чем было. У людей просто не выдержали нервы, и они перестали принимать пациентов. Руководство говорит, что денег нет и когда они появятся – никто не знает, может к средине мая. Но ведь мы принимаем пациентов и сами рискуем заразиться коронавирусом. К нам привозят людей и у них подтверждается Covid-19. После этого их увозят, а нам говорят молчать и продолжать работать. Сегодня утром больных мы снова не принимали и требуем от городских чиновников разобраться в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

В то же время в КГГА изучают сложившуются ситуацию с забастовкой медиков.

"Сейчас разбираемся с этой проблемой - почему финансовые трудности возникли именно в Киевской городской больнице №8. Медики других городских больниц почему-то не выходят на митинги, а в этой больнице устроили бойкот. Сейчас главный врач больницы как раз докладывает о ситуации в департамент здравоохранения КГГА. Если есть проблемы с доплатами, то этот вопрос будет оперативно урегулирован", - сказал замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Напомним, Ляшко пообещал в апреле надбавку за работу с Covid-19 каждому врачу. Вместе с зарплатой за апрель все медики, которые работали с коронавирусными больными, должны были получить надбавки в размере 300% от обычной заработной платы.

После этого мы сообщали, в Госбюджете-2020 не хватает на доплаты медикам.