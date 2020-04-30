Сегодня, 30 апреля, Офис генпрокурора сообщил о подозрении еще одному человеку, который может быть причастен к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в декабре 2019 года.

Как выяснилось, речь идет о 23-летнем экс-координаторе движения "Традиция и Порядок" (радикалы, известные в том числе атакой на "Укринформ" - Ред.) Юрии Ткаченко, который и стал шестым подозреваемым по "делу Соболева".

Как передает Dетектив-Info, Юрий Ткаченко давний товарищ предполагаемого организатора покушения Юсупа Абуева (материалы по которому выделены в отдельное производство, а самого чеченца объявили в международный розыск - Ред.).

Ткаченко и Абуев близко сошлись на почве совместной деятельности в движении "Традиции и Порядок". На их страницах в соцсетях выложены совместные фото. И вместе и поодиночке они принимали участие в различных акциях политической направленности.

Юрий Ткаченко с побратимами, фото: facebook.com/yuri.tkachenko.ua

Юсуп Абуев (слева) и Юрий Ткаченко, фото: facebook

В июле 2019 Юрий Ткаченко сообщил об их совместном с Абуевым, Раевым (Александр Раев, уроженец Ирпеня уже арестован по этому делу - Ред.) и другими собратьями о выходе из рядов "Традиции и Порядка". Это решение он объяснял несогласием с тем курсом развития, который избрал проводник Богдан Ходаковский.

Согласно перечню лиц, скрывающихся от органов власти, датой исчезновения Юрия Ткаченко правоохранители считают 20 апреля 2020 года.

При этом в его профайле пока не идет речь о претензиях следствия по делу об убийстве ребенка Вячеслава Соболева. Как и в случае с Юсупом Абуевым, его подозревают в участии в составе банды (ч.1 ст.255 УК Украины), которая занималась похищением людей (ч.3 ст.146 УК Украины).

Напомним суть дела. Покушение на депутата Киевского областного совета, бизнесмена Вячеслава Соболева в центре Киева произошло 1 декабря 2019 года. Киллеры промазали и вместо бизнесмена застрелили 3-летнего сына бизнесмена - Сашеньку.

В марте этого года Офис генпрокурора отчитался об аресте 20-летнего уроженца города Ирпень Александра Раева и гражданина Российской Федерации Ибрагима Шахгириева. В постановлении судебного реестра об избрании Раеву меры пресечения в виде ареста говорится, что следствие инкриминирует ему и Шахгириеву пособничество в организации убийства Соболева (ч.5 ст.27, ч.2 ст.15, п.п.11, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины). Также действия чеченца дополнительно квалифицированы по статье за ​​незаконный оборот оружия (ч.1 ст.263 УК Украины).

В деле было пять подозреваемых. Кроме Раева, Абуева и Шахгириева, это задержанные вскоре после убийства ребенка Соболева атошники - киллер Андрей Лаврега и его помощник Евгений Семенов.

При этом ранее Соболев сообщал, что на него готовится новое покушение, а полиция сняла охрану с его семьи.