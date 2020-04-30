Юрий Ткаченко стал шестым подозреваемым в громком деле Соболева, фото facebook

Сегодня, 30 апреля, Офис генпрокурора сообщил о подозрении еще одному человеку, который может быть причастен к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в декабре 2019 года.

Как выяснилось, речь идет о 23-летнем экс-координаторе движения "Традиция и Порядок" (радикалы, известные в том числе атакой на "Укринформ" - Ред.) Юрии Ткаченко, который и стал шестым подозреваемым по "делу Соболева".

Как передает Dетектив-Info, Юрий Ткаченко давний товарищ предполагаемого организатора покушения Юсупа Абуева (материалы по которому выделены в отдельное производство, а самого чеченца объявили в международный розыск - Ред.).

Ткаченко и Абуев близко сошлись на почве совместной деятельности в движении "Традиции и Порядок". На их страницах в соцсетях выложены совместные фото. И вместе и поодиночке они принимали участие в различных акциях политической направленности.

Юрий Ткаченко с побратимами, фото: facebook.com/yuri.tkachenko.ua

Юрий Ткаченко с побратимами, фото: facebook.com/yuri.tkachenko.ua

Юсуп Абуев и Юрий Ткаченко Фото Facebook

Юсуп Абуев (слева) и Юрий Ткаченко, фото: facebook

В июле 2019 Юрий Ткаченко сообщил об их совместном с Абуевым, Раевым (Александр Раев, уроженец Ирпеня уже арестован по этому делу - Ред.) и другими собратьями о выходе из рядов "Традиции и Порядка". Это решение он объяснял несогласием с тем курсом развития, который избрал проводник Богдан Ходаковский.

Юрий Ткаченко покинул движение, фото: facebook.com/yuri.tkachenko.ua

Согласно перечню лиц, скрывающихся от органов власти, датой исчезновения Юрия Ткаченко правоохранители считают 20 апреля 2020 года.

При этом в его профайле пока не идет речь о претензиях следствия по делу об убийстве ребенка Вячеслава Соболева. Как и в случае с Юсупом Абуевым, его подозревают в участии в составе банды (ч.1 ст.255 УК Украины), которая занималась похищением людей (ч.3 ст.146 УК Украины).

Розыск Юрия Ткаченко по делу Соболева

Напомним суть дела. Покушение на депутата Киевского областного совета, бизнесмена Вячеслава Соболева в центре Киева произошло 1 декабря 2019 года. Киллеры промазали и вместо бизнесмена застрелили 3-летнего сына бизнесмена - Сашеньку. 

В марте этого года Офис генпрокурора отчитался об аресте 20-летнего уроженца города Ирпень Александра Раева и гражданина Российской Федерации Ибрагима Шахгириева. В постановлении судебного реестра об избрании Раеву меры пресечения в виде ареста говорится, что следствие инкриминирует ему и Шахгириеву пособничество в организации убийства Соболева (ч.5 ст.27, ч.2 ст.15, п.п.11, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины). Также действия чеченца дополнительно квалифицированы по статье за ​​незаконный оборот оружия (ч.1 ст.263 УК Украины).

В деле было пять подозреваемых. Кроме Раева, Абуева и Шахгириева, это задержанные вскоре после убийства ребенка Соболева атошники - киллер Андрей Лаврега и его помощник Евгений Семенов. 

При этом ранее Соболев сообщал, что на него готовится новое покушение, а полиция сняла охрану с его семьи.

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