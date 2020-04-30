Жители села Подворки Харьковской области, которые живут по соседству с женщиной, обезглавившей свою 13-летнюю дочь, рассказывают, что ее семья хоть и жила бедно, но производила впечатление абсолютно адекватной.

Соответствующие видео опубликованы на Facebook-странице "Харьков 1654".

Так, один из соседей рассказал, что обезглавившая ребенка женщина жила в одном доме вместе с братом, обнаружившим тело. По его словам, ребенок, несмотря на бедность семьи, всегда был ухоженный.

"По соседству живем. Женщина адекватная. Выпивала по праздникам. Они с братом в одном доме жили, это родительский дом, только входы разные", - рассказал другой сосед.

Напомним, утром в четверг, 30 апреля, на улице Полтавский Шлях в Харькове полицейские задержали голую женщину. В одной руке у нее был нож, а в другой пакет с головой ее 13-летней дочери. О найденном обезглавленном теле ребенка в доме в селе Подворки в полицию сообщил брат задержанной.