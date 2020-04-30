Россия не считает себя стороной конфликта на Донбассе, а Украина не может выдвигать новые условия без обсуждения с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Как отмечается, журналисты напомнили Пескову, что одна из позиций Украины - вывод политического руководства "республик" за территории востока Украины. Они поинтересовались у пресс-секретаря, при каких условиях Москва согласится на это.

"Что значит вывод?" - спросил в ответ Песков.

Один из представителей СМИ уточнил, что Украина не признает "ЛДНР", соответственно, урегулирование возможно, если они перестанут существовать. "Минский комплекс мер завизирован представителями этих республик. Давайте не забывать об этом", - заявил Песков журналистам.

Также, по его словам, "невозможно реально продолжать выдвигать новые положения и условия", не обсуждая их с представителями "ЛНР" и "ДНР".

"Москва не является стороной этого конфликта. Украинцы это должны сами обсуждать между собой. Но, не обсуждая это с представителями республик, очень трудно двигаться куда-то дальше", - указал Песков.

На вопрос, как в итоге найти общие слова всем сторонам, ведь Украина, Франция и Германия не согласны с тезисом, что Россия не является стороной конфликта, Песков указал, что "общие слова находят в результате многочасовых переговоров, как это в последний раз делали главы государств в Париже".

"Были многочасовые переговоры… и по итогам этих переговоров был принят документ. Вот пока, к сожалению, можно констатировать, что, скажем так, большого продвижения в плане принятия этого документа, мы не можем констатировать", - заключил Песков.

Напомним, ранее в докладе Международной кризисной группы отмечалось, что Евросоюзу необходимо снять санкционные ограничения с Российской Федерации, чтобы достичь мира на Донбассе.

Также мы писали, что Песков отреагировал на предложение американцев отдать Крым и прекратить поддержку "ЛДНР".