Вчера, 29 апреля, в Киеве прошла массовая акция протеста предпринимателей, которые требовали от Кабмина скорейшей отмены карантинных ограничений, чтобы малый бизнес мог возобновить работу.

Иван Рудяк, один из организаторов вчерашнего митинга, сообщил "Стране" о дальнейших планах и действиях.

"Мы сегодня отдыхаем и занимаемся коммуникацией с региональными предпринимателями, через пару дней они будут здесь. Все готовы ехать, у кого хватит денег на бензин, конечно. Мы сейчас консолидируем силы. Власть считает, что 200 машин это мало, мы соберём больше. Выступим единой командой со всех регионов. Они должны принять тот факт, что они не правы и малый бизнес очень важен. Власти нужно научиться общаться с бизнесом, а не только с "Эпицентром". Вся страна над этим этим смеётся, закон должен быть один и для всех", - рассказал Иван Рудяк.

Кстати, сегодня, 30 апреля, в центре Киева продавцы пиццы прогнали коммунальщиков, которые хотели демонтировать их точку.

Ранее "Страна" в материале "Митинг организуем за сутки" выясняла, выйдут ли на протесты вслед за фермерами рестораторы и фитнес-тренеры.