В четверг, 30 апреля, в Одесской области в Черноморске состоялась благотворительная акция по раздаче масок. Там собралась толпа пенсионеров, которые очень их хотели заполучить. Так, пожилые люди набросились на парня, которых раздавал маски и буквально вырывали их из рук.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube канале "Черноморск".

Присутствующие на месте событий рассказали, что о бесплатной раздаче масок сообщили по одному из телеканалов, а организаторами акции оказались местный депутат и представитель благотворительного фонда.

Парень, которому поручили благотворительную миссию рассказал, что в пакете было более ста масок. Однако, пенсионеры набросились на него и буквально вырвали маски из рук.

"Люди сейчас бедные том, хотят получить хоть что-то бесплатно", - рассказала на акции женщина.

"У меня одноразовая маска, а я хочу многократную", - добавила другая пенсионерка.

Присутствующие жалуются, что организаторы не позаботились о надлежащем проведения акции. Мол, стоило установить несколько человек, которые раздавали маски. А во время ее проведения должна была бы присутствовать полиция.

Сегодня мы сообщали, что у отделений "Ощадбанка" и "Укрпочты" выстроились огромные очереди пенсионеров. Пожилые люди, как и до Пасхи, не придерживаются необходимой дистанции в условиях карантина по коронавирусу.

А ранее писали, что в Киеве пенсионеры устроили борьбу за "просрочку" супермаркета, выброшенную на помойку.