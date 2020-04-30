В четверг, 30 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады нардепы поддержали применение специальной процедуры в ходе рассмотрения "антиколомойского" законопроекта во втором чтении.

Соответствующее решение поддержали 255 депутатов. Голосовали за ускорение рассмотрения "антиколомойского" закона 213 "слуг народа", а также "Голос" и депутатская группа "Доверие".

Отметим, так называемый "антиколомойский" законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. Его принятие необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом.

Напомним, что проект закона о невозврате национализированного Приватбанка бывшим владельцам был принят Радой в первом чтении 30 марта. В ходе подготовки документа ко второму чтению нардепы подали более 16 000 правок, фактически заблокировав его принятие в Раде.

После этого нардепы утвердили изменения регламента работы парламента. Соответствующий закон 25 апреля уже подписал президент Владимир Зеленский.

В соответствии с документом, депутаты смогут рассматривать законопроекты с избыточным количеством поправок по особой процедуре. Время рассмотрения поправок в зале сократится: фракции смогут настаивать на пяти, отдельные депутаты - на одной.

Ранее глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что если к "антиколомойскому" законопроекту применят специальную процедуру, то парламент сможет рассмотреть его за день, максимум - полтора. Отметим, что профильный комитет рекомендовал Раде учесть около 300 поправок из 16,5 тысяч.