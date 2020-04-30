Канал Верховной Рады в YouTube назвал трансляцию заседания согласительного совета руководителей фракций и групп, который проходит сегодня по инициативе спикера Рады Дмитрия Разумкова, "Всеукраинская школа онлайн / 9 класс / 30.04.20".

Трансляция осуществляется на канале "RadaTVchannel" в YouTube.

Как видно на скриншоте, канал подписал трансляцию "Всеукраинская школа онлайн / 9 класс / 30.04.20". Аналогичная надпись стоит и в описании к видео.

Напомним, заседание согласительного совета началось в четверг, 30 апреля, в 12:00. На нем обсуждают вопросы повестки дня внеочередного заседания парламента. По завершению заседания состоятся брифинги лидеров фракций и групп в Раде. Затем в 13:30 состоится Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором депутаты планируют рассмотреть около 20 законопроектов.