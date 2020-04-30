В центре Киева, после недавних протестов предпринимателей под зданием Кабмина, случилась очередная стычка бизнеса и власти за право открыть кафе. На площадке возле кинотеатра "Зоряный" (на пересечении улиц Московская и Суворова - Ред.), предприниматель установил фудтрак. Тут он хотел продавать пиццу водителям авто, которые заезжают на парковку. Эти планы шли вразрез ограничительным мерам правительства.

К фургону приехали представители "Киевблагоустроя" и захотели демонтировать конструкцию. Представитель заведения возмутился и начал прогонять чиновников, заявив, что у коммунального предприятия нет никаких прав на запрет, так как заведение не работает, его хотели открыть только с целью продавать еду на вынос. Эти аргументы не убедили коммунальщиков и они вызвали кран для демонтажа.

Пока ждали кран, подъезд к фудтраку перекрыли 30 машины сети ресторанов "Tarantino family". После короткой дискуссии коммунальщиков и предпринимателя, представители "Киевблагоустроя" забрали лестницу, которую хотели использовать в качестве демонтажа заведения и удалились. Монтажный кран так и не приехал.

По словам владельца заведения Дмитрия Федотенкова, фургон пока не работает - идут подготовительные работы, а ситуация с демонтажем незаконна.

"У нас в стране, получается, можно работать только ресторанам "Слуги" Тищенко, "Эпицентру" и Макдональдс. Но это они так думают, мы думаем иначе. Закон должен быть один для всех. Пусть приезжают с краном и попробуют нам что-то запретить. Ждём", - сказал он "Стране".

Алексей Кулеба, директор департамента "Киевблагоустроя" оказался не в курсе конфликта. "Мне нужно время подробно разобраться. Наберу вас", - пообещал он "Стране".