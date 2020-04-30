В среду, 29 апреля, полицейские Государственного агентства расследований и защиты Боснии и Герцеговины арестовали в Мостаре гражданина Украины по подозрению в контрабанде людей.

Об этом сообщает местное издание N1.

В сообщении сказано, что во время обыска легкового автомобиля, за рулем которого был украинец, было обнаружено восемь человек. Они оказались мигрантами из Афганистана и Пакистана. Транспортное средство подозревается в использовании при организации перевозки мигрантов и был конфискован.

"Подозреваемый подвергнут уголовному расследованию, после чего, в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Боснии и Герцеговины, с соответствующим протоколом он будет передан в прокуратуру Боснии и Герцеговины", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что полиция поймала гражданина Узбекистана, который переправлял нелегалов из Украины в Румынию. 42-летний гражданин Узбекистана помогал нелегалам из Восточной Азии пересекать границу через горы, в обход КПП. За свою работу он получал от одной до 3,5 тысяч долларов от каждого нелегального мигранта.

Также мы писали, полиция задержала жителя Запорожья, создавшего транснациональный канал торговли людьми. Он причастен к вербовке 12 жителей города.