На дорогах Киева и области уже установили 45 комплексов автоматической фиксации (КАФ) дорожного движения, а концу года по всей Украине их будет 270. Все КАФ разместят в местах концентрации ДТП.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Мы много работали, чтобы эта система заработала вовремя - с 1 мая, но коронавирус внес свои коррективы во многие сферы нашей жизни. Поэтому из-за пандемии запуск проекта, к сожалению, переносится", - пишет Криклий.

Как он отметил, до 1 июн, по предложению Укравтодора, будут установлены еще 5 КАФ под Львовом. В целом, к концу года власти приобретут еще 220 камер.

Напомним, 12 марта состоялась презентация автоматической системы фиксации ДТП в Киеве. На мероприятии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков.

Вчера стало известно, что МВД перенесло запуск системы автоматической фиксации нарушений ПДД до окончания карантина.