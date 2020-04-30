Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал киевлян, которые, несмотря на возрастающий суточный прирост инфицированных в столице, выходят гулять на улицу и даже не соблюдают масочный режим.

Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга 30 апреля, видео обнародовано в YouTube.

"Я неприятно шокирован количеством людей, которые сами себе отменили карантин, вывалили на улицы, пренебрегая всеми правилами безопасности. Вчера на Крещатике гуляло много людей, преимущественно без масок. Более того, с детьми", - сказал мэр Киева.

По его словам, на дорогах столицы образовались масштабные заторы - потому что все решили куда-то поехать.

"Хочу сказать одно: вы, конечно, можете не верить в угрозу и говорить, что все это - легенды, но в таком случае вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы - переполнены, что вам не смогли оказать помощь, что вас не предупреждали, потому что как уберечь людей, если они они сами этого не хотят. Еще и подвергают опасности других", - возмутился Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 30 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 10 406 человек.