Народный депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Наталья Пипа заявила, что комитет по гуманитарной политике принял решение направить на доработку законопроект №2362 депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского и депутата от "Оппоплатформы" Олега Волошина, который предполагает отмену нормы закона о языке о ликвидации русскоязычных школ.

Об этом Наталья Пипа сообщила 30 апреля в эфире прямой трансляции на странице "Голоса" в Facebook.

"Я напомню четкую позицию министерства образования и науки, что никакое продолжение обучения на русском языке не имеет смысла", - сказала Пипа.

В комментарии "Стране" Максим Бужанский заявил, что он доработает свой проект. "Доработаю за пару дней и в понедельник вновь подам", - сказал он. При этом он высказал уверенность, что ситуацию удастся сломить, и русский язык в школы вернется.

Напомним, 10 декабря Бужанский и Волошин подали в Раду закон об отмене обращовательных норм языкового закона. В тексте законопроекта говорится о праве получать в полном объеме образование на родном языке не только представителям коренных народов (к которым в Украине относят только крымскотатарский народ), но и всем национальным меньшинствам. Причем речь идет не только о среднем образовании, но и о высшем.

Кроме того, в тексте документа предлагается, чтобы государство способствовало изучению языков международного общения, прежде всего английского и русского языков. Русский язык в данном документе - дополнение, раньше в зконе говорилось только про английский.

Частным образовательным учреждениям (дошкольным, средним, профессионально-техническим, высшим) дается право самостоятельно выбирать язык обучения.

Отметим, что в ныне действующей редакции закона об образовании, право на получение образование на своем родном языке (помимо украиноязычных граждан), имеют только коренные народы (то есть, крымские татары). Обучение на языках национальных меньшинств должно было быть ликвидировано уже с 1 сентября 2020 года, а для языков Евросоюза с 1 сентября 2023 года.

В принятом не так давно законе о среднем образовании, планируются лишь небольшие послабления для языков нацменьшинств. Им позволят преподавать предметы на их родном языке, но не более 20% часов в неделю.