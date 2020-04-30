Среди 1401 киевлянина, у которого по состоянию на утро 30 апреля выявили коронавирус, 10% - медики.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 30 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Так, по словам Кличко, 148 медиков коммунальных медучреждений на сегодня имеют подтвержденный диагноз.

"Среди них, в частности, врачи Александровской больницы, которая первой приняла удар, потому что была первой, которая начала принимать пациентов, зараженных коронавирусом. Это и медперсонал инфекционных отделений больниц №4, №9, №5, №6 и других медучреждений столицы, которые взяли на себя всю нагрузку во время первой волны приема больных коронавирусом", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, среди инфицированных есть также врачи и медсестры непрофильных отделений, семейные врачи, которые, оказывая помощь, не знали, что у пациента Covid-19. Также среди них - врачи частных больниц.

"Сегодня в стационарах пребывают 22 медика, остальных болезнь коснулась в более легкой форме, они - на самоизоляции", - сообщил мэр столицы.

Кличко о врачах - с 04:18

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 30 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Также мы писали, что в Украине за сутки Covid-19 выявили у 87 медиков.