Полиция открыла уголовное производство по факту убийства в с. Подворки Харьковской области 13-летней девочки, чье обезглавленное тело обнаружил ее дядя утром в четверг.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины... За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки. Сейчас с женщиной работают следователи", - говорится в сообщении.

Снимки с места преступления. Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее стало известно, что полиция задержала женщину, которая шла обнаженной по Харькову. В руке у нее был нож, а другой она держала отрезанную женскую голову.

Вместе с тем из службы 102 в Дергачевский отдел полиции области поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки, сообщившего, что утром обнаружил в соседней комнату себя дома обезглавленное тело 13-летней племянницы. Мужчина также уточнил, что живет в доме вместе с сестрой и ее дочерью.

Ранее сообщалось, что в Армении убили двух человек, затем вспыхнули массовые беспорядки и родственники перерезали убийцам горло.