В Киеве необходимо открыть новые лаборатории для обработки тестов на выявление коронавируса, потому что те, что есть, не справляются с нагрузкой. При этом столице катастрофически не хватает тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом, в среду, 29 апреля, во время брифинга сообщил председатель комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олега Гелевей.

"Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже не единичны случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток. Поэтому мы подчеркиваем то, что нужно увеличить количество самих тестов и открывать еще лаборатории для определения заболевания коронавирус ", - сказал Гелевей.

По его словам тесты на выявление Cоvid-19 обеспечили только медработников мобильных бригад, которые работают только днем. Кроме того, глава комиссии сообщил, что среди больных в столице относительно высокий процент больных медиков. А доплаты получили только врачи трех инфекционных больниц.

Олег Гелевей о тестах на коронавирус с 5:20

Ранее мы сообщали, что Украина начала производство собственных ПЦР-тестов. Из Киева в регионы доставлены первые 200 тысяч отечественных ПЦР-тестов.

По состоянию на утро 30 апреля в Киеве за сутки коронавирус выявили у 60 человек, в Украине количество зараженных на Covid-19 выросло до 10 406 человек.