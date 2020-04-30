Мэр Киева Виталий Кличко показал, как самостоятельно при помощи машинки и ножниц обойтись без профессиональных услуг парикмахеров в условиях карантина. Градоначальник рискнул сделать себе прическу, помыть голову и уложить волосы. Причем, вышло все не так радикально, как у главы Чечни Рамзана Кадырова, который побрился наголо.

Видео работы над новой прической Кличко опубликовал в соцсети Тик-Ток с хэштегом haircutchallenge (стрижка-челлендж). В нем он под песню мексиканского певца Энди Савала "Коронавирус" умело работает парикмахерскими инструментами, потом моет голову и делает укладку.

"С утра привел себя в порядок", – подписал публикацию мэр Киева.

Ранее мэр Киева сообщил, что с 12 мая в столице начнут снимать карантин, откроются магазины и салоны красоты.

Также "Страна" писала, как салоны красоты и рестораны столицы работают "втемную" на карантине.