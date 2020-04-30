По состоянию на утро четверга, 30 апреля, в Киеве выявлен 1401 случай коронавируса. Число инфицированных по сравнению со вчерашним днем возросло на 60 человек.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 30 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Мне хотелось бы говорить о том, что болезнь в столице пошла на спад, но это не так", - сказал Кличко.

Среди людей, у которых коронавирус выявили в течение суток, за трое медиков. Один случай за последние 24 часа оказался летальным.

Заболели, по данным мэра Киева, 31 женщина от 17 до 84 лет, 4 девочки до 17 лет, а также 18 мужчин от 22 до 84 лет и 7 мальчиков до 17 лет. Один заболевший - из Киево-Печерской Лавры. В течение суток 25 человек госпитализировали. Шесть человек за последние 24 часа выздоровели.

Всего, по данным Кличко, из 1401 случая коронавируса, выявленного в столице, 25 оказались летальными, 75 пациентов выздоровели.

Отметим, что суточный прирост зараженных Covid-19 в Киеве снова начинает расти. 28 апреля зафиксировали 43 новых инфицированных. Правда, 27 апреля число новых случаев коронавируса была еще больше - 73. А до этого, 26 апреля, коронавирус выявили у 32 жителей столицы; 25 апреля - у 29 киевлян, а 24-го - у 37 человек.

Напомним, по состоянию на утро 30 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 10 406 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 30 апреля в связи с пандемией коронавируса.