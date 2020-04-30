В Министерстве здравоохранения предлагают ввести электронную регистрацию лекарственных средств, чтобы обеспечить украинцев качественными медицинскими препаратами, в том числе и в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак. "Минздрав считает своим приоритетом прозрачный подход к происходящему, освещению всех вещей, всех тех шагов, которые мы осуществляем. Важным направлением является обеспечение пациентов доступными качественными медицинскими препаратами и лекарственными средствами", - заявила она.

"С этой целью, чтобы в Украине был доступ к медикаментам национального производителя и к лучшим продуктам зарубежных производителей, на сайте Министерства здравоохранения обнародован для общественного обсуждения нормативный документ, который позволит осуществлять электронную регистрацию лекарственных средств", - сказала Микичак.

Микичак про предотвращение коронавируса. Таймкод -14:02.

Как сообщала "Страна", на утро 30 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 10 406 человек.

Ранее стало известно, что в Украине в протокол лечения коронавируса внесли препарат, предотвращающий свертывание крови.