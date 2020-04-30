В так называемой "ДНР" число пациентов с коронавирусной инфекцией достигло как минимум 100 человек. За минувшие сутки зафиксировано четыре новых случая заражения Сovid-19.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "министерства здравоохранения "ДНР" сообщает "РИА Новости"

"Всего по состоянию на 30 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев Covid-19 на территории "ДНР" - 100. На лечении 86 человек. Выписаны 11 человек. Летальных случаев три", - говорится в сообщении.

В т.н. "ДНР" уже введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. С 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение, прекратили свою работу кафе и рестораны, запрещены массовые мероприятия, а также въезд граждан без регистрации.

Напомним, по состоянию на утро 30 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 10 406 человек. За сутки зафиксировали 540 новых случаев заболевания.

Также мы сообщали о первой смерти пациента от Covid-19 в т.н. "ЛНР".