Гуманитарный комитет Верховной Рады вернул на доработку скандальный законопроект о медиа. Об этом сообщил член комитета, нардеп Ренат Кузьмин.

"Первая победа здравого смысла над турборежимными инициативами "Слуг народа": Гуманитарный Комитет Рады отменил собственное же решение и вернул драконовский закон о медиа для доработки. Поздравляю всех причастных к этой хоть и маленькой, но победе. Вместе победим!" - написал Кузьмин в Facebook.

Он также опубликовал решение комитета. В нем говорится, что массив предложений и правок такой, что он не уложится в рассмотрение законопроекта во втором чтении. Поэтому комитет рекомендовал внести правки в законопроект накануне первого.

Соответственно, комитет отозвал свою рекомендацию Раде принять законопроект в первом чтении.

Комитет заявляет, что требуют уточнения нормы по аудиовизуальным медиа, которые работают на территории ЕС - в частности, платформ по онлайн-доступу к видео. Также нужны правки в нормы о надзоре за СМИ и регулировании в сфере медиа.

Ранее глава Комитета Александр Ткаченко заявлял, что в законопроекте перепишут раздел об онлайн-СМИ.

Закон о медиа предусматривает ряд скандальных норм: ускоренную блокировку сайтов решением суда без присутствия владельца СМИ. А также фактическую цензуру на ряд тем: СССР, Россия, война на Донбассе и Крым.

Их можно освещать только в рамках официальной идеологической парадигмы - вплоть до запрета цитировать чиновников РФ или описывать достижения руководителей УССР и Советского Союза.

Законопроект прошел комитеты еще 5 февраля и с тех пор был рекомендован к принятию в первом чтении. Однако на документ обрушились международные организации и журналисты в Украине.