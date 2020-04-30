Среди 540 украинцев, у которых коронавирус выявили в течение прошлых суток, 87 человек - медики, 45 - дети. В целом наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 29 апреля зафиксировали в Черновицкой (82), Тернопольской (71), Ровенской областях (49) и Киеве (60).

Об этом в ходе онлайн-брифинга 30 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Так, по словам Степанова, за последние 24 часа в больницы доставили 121 человека. Выздоровели за сутки 135 пациентов, умерли 11 человек.

Кроме того, по данным главы Минздрава, за последние сутки проведено рекордное количество исследований методом ПЦР - 7 315 тестирований.

Также Максим Степанов сообщил, что правительство одобрило инициативу о надбавках к зарплате вирусологам, лаборантам, участвующих в борьбе с Covid-19. Ранее эти работники не входили в перечень медиков, которым выделялись дополнительные средства. Инициативу вынесут на рассмотрение Кабмина на следующей неделе.

Кроме того, Степанов заявил, что в Испании на сегодня зарегистрировано более 236 000 случаев заражения коронавирусом (из них 24 000 человек умерли), в Италии - более 203 000 случаев (умерли более 27 000). По его мнению, такая ситуация возникла из-за несвоевременного введения карантинных мероприятий, а Украине удалось избежать пика заболеваемости Covid-19 благодаря внедрению карантинных мероприятий, когда коронавирусная болезнь была обнаружена у четырех человек.

Также глава Минздрава напомнил, что смягчение карантинных мероприятий в стране запланировано с 11 мая 2020 года. Чтобы оно все-таки произошло, Степанов призвал украинцев оставаться дома на майские праздники и продолжать соблюдать условия карантина.

Что касается открытия продовольственных рынков при условии соблюдения санитарных норм сделано для обеспечения населения бюджетными продуктами питания и поддержки экономики государства. Все другие торговые заведения будут открыты после смягчения карантина.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 30 апреля в связи с пандемией коронавируса.