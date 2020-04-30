В Беларуси в 2020 году начнется строительство нового магистрального нефтепровода "Гомель - Горки", чтобы обеспечить поставки нефти в Беларусь из России на коммерческой основе. Реализация инвестиционного проекта планируется в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства Беларуси.

Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля.

"Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО "Гомельтранснефть Дружба", генеральной проектной и генеральной подрядной организацией - производственное объединение "Беларуснефть", - говорится сообщении.

Органам государственного и местного управления поручено оказывать содействие заказчику в строительстве объекта и при необходимости принимать иные меры по реализации распоряжения.

Как сообщала "Страна", Лукашенко сообщил об обновлении конституции в ближайшие пять лет.

Также он призвал восстанавливать Чернобыльскую зону.