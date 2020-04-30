В Харькове произошел дикий случай. Здесь копы задержали обнаженную женщину с ножом и пакетом. Впоследствии оказалось, что она несла отрезанную женскую голову.

Об этом, в четверг, 30 апреля, сообщает полиция Харьковской области.

По данным правоохранителей, женщина была в неадекватном состоянии. Она отказалась объяснять и рассказывать, что произошло.

"30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Полтавский Путь идет обнаженная женщина. Выехав на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная женская голова", - говорится в сообщении.

Вскоре в полицию обратился 40-летний житель села Подворки, который живет со своей 38-летней сестрой и ее 11-летней дочерью. Утром в одной из комнат дома он обнаружил обезглавленное тело своей племянницы. Правоохранители продолжают устанавливать все детали.

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