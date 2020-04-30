С момента запуска в феврале текущего года программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в Украине по ней выдали уже 369 кредитов на сумму 232 миллиона гривен.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщила начальник отдела департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Юлия Глущенко, видео обнародовано в YouTube.

"На данный момент подано 17 348 заявок на 11 миллиардов гривен. И уже выдано 369 кредитов на сумму 232 миллиона гривен", - сказала Глущенко.

По ее словам, после возникновения дополнительной проблемы - необходимости поддержки субъектов малого бизнеса во время карантина - программа была существенно дополнена и расширена.

Юлия Глущенко о доступных кредитах - с 01:16:00

Напомним, 29 апреля Кабинет министров Украины поддержал проект закона, которым предлагается давать кредиты представителям малого бизнеса под государственные гарантии на портфельной основе.

Также мы писали, что 15 апреля Кабмин своим постановлением расширил кредитную программу 5-7-9. Так, правительство вдвое увеличило максимальную сумму кредита, расширило круг лиц, которые могут на него претендовать и снизило базовые ставки.