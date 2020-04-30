Офис генпрокурора сообщил о подозрении человеку, который может быть причастен к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в декабре 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офис генпрокурора 30 апреля.

Фигуранта (имя его не называют - Ред.) объявили в международный розыск, а суд уже избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом, уже два фигуранта этого дела находятся в международном розыске, а еще четверым ограничили свободу.

В марте Офис генпрокурора отчитался об аресте 20-летнего уроженца города Ирпень Александра Раева и гражданина Российской Федерации Ибрагима Шахгириева. В постановлении судебного реестра об избрании Раеву меры пресечения в виде ареста говорится, что следствие инкриминирует ему и Шахгириеву пособничество в организации убийства Соболева (ч.5 ст.27, ч.2 ст.15, п.п.11, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины). Также действия чеченца дополнительно квалифицированы по статье за ​​незаконный оборот оружия (ч.1 ст.263 УК Украины).

Кроме них в целом в деле пять подозреваемых. Во-первых, это задержанные вскоре после убийства ребенка Соболева атошники - киллер Андрей Лаврега и его помощник Евгений Семенов. Что же касается предполагаемого организатора покушения Юсупа Абуева, то материалы по нему выделены в отдельное производство, а самого чеченца объявили в международный розыск.

При этом ранее Соболев сообщал, что на него готовится новое покушение, а полиция сняла охрану с его семьи.

Как сообщала "Страна", покушение на депутата Киевского областного совета, бизнесмена Вячеслава Соболева в центре Киева произошло 1 декабря 2019 года. Киллеры застрелили 3-летнего сына бизнесмена Сашеньку.