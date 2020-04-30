В России, которая находится на восьмом месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, за сутки 29 апреля Covd-19 обнаружили у 7 009 человек, это рекордный прирост инфицированных за все время эпидемии.

Об этом со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что в процентном соотношении суточный прирост инфицированных составляет +7,1%. Число заразившихся по всей стране по состоянию на утро четверга, 30 апреля, достигло 106 498 человек.

Новые случаи зарегистрированы в 85 регионах, больше всего в Москве - 3 093, Московской области - 793 и Санкт-Петербурге - 336.

За последние 24 часа 101 человек, инфицированный коронавирусом, скончался. За весь период умерли 1 073 зараженных. За сутки выздоровели 1333 пациента с Covid-19, всего излечились 11 619 человек.

Напомним, по состоянию на утро 30 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 10 406 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 30 апреля.