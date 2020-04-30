В Мумбаи в возрасте 67 лет умер актер индийского кино Риши Капур, который прославился благодаря фильму "Бобби" (1973).

Об этом сообщил телеканал NDTV.

Отмечается, что артист болел раком. В заявлении семьи Капура говорится, что актер остался веселым и развлекал врачей до конца.

Риши Капур, который очень любил жизнь, хотел бы, чтобы его вспоминали с улыбкой, а не со слезами, семья также обратилась с призывом о соблюдении правил блокировки со стороны фанатов и доброжелателей актера.

Риши Капур - сын знаменитого актера и режиссера Раджа Капура. Многие члены его семьи снимались в Болливуде.

Первую серьезную роль Капур сыграл в фильме своего отца «Мое имя Клоун» (Mera Naam Joker, 1970), в котором снимались и советские актеры, в том числе артисты цирка.

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