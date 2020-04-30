С 1 мая 2020 года в Украине начинается автоматическая индексация пенсий. Увеличат выплаты 8 из 11,3 миллионов пенсионеров.

"Страна" напоминает, кто именно получит больше с этого месяца и кому полагается доплата в 1000 гривен, которую еще называют "коронавирусной" тысячей.

Индексация пенсий в мае в Украине

Изначально планировалось, что индексацию будет проводиться с марта. В связи с этим у пенсионеров была надежда, что им пересчитают выплаты за первые два весенних месяца и выдадут эту сумму с майской пенсией. Но этого не произойдет.

Рассказываем о тех, кому будет увеличена пенсия:

Во-первых, пенсию повысят тем, кто получает 1700-1800 гривен с учетом доплат. Выплаты для граждан подтянут до уровня прожиточного минимума - 2100 гривен. Таких людей оно 35% от общего числа получателей пенсий.

Рассчитывать на подобные доплаты смогут не все, а только те, у которых есть достаточный страховой стаж. Для женщин не менее 30 лет, для мужчин – от 35 лет.

Во-вторых, пенсию увеличат тем, у кого маленький страховой стаж.

Сейчас они получают 1400 - 1500 гривен. С мая они будут получать больше на 100 гривен.

В-третьих, ждать увеличенную пенсию смогут и те, кто получают больше 2100 гривен. Для них индексация будет производиться с помощью умножения на коэффициент 1,11.

То есть если средняя пенсия в Украине около 3 тысяч гривен, пенсионеры получат прибавку в размере 330 гривен.

В-четвертых, доплату в размере 500 гривен будут получать пенсионеры, достигшие 80 лет. Но в случае, если их пенсия с учетом всех надбавок не превышает средней зарплаты (9200 гривен).

Не будет доплаты по пенсиям:

в которых учитываются надбавки, например, за выслугу лет или льготный стаж,

для работающих пенсионеров,

для получающих спецпенсии - судьи, прокуроры.

Кому положена выплата 1000 гривен

Отдельно напомним о "коронавирусной" тысяче. Так называется одноразовая помощь в связи с негативными последствиями Covid-19. Она предусмотрена для отдельных категорий населения:

пенсионеров, чья пенсия ниже 5000 гривен в месяц,

для получателей помощи по инвалидности,

в связи с утратой кормильца,

лицам, не имеющим права на пенсию.

Если пенсионеру положено сразу три доплаты – по индексации, "коронавирусная" тысяча и надбавка за возраст (от 80 лет), то на руки дадут дополнительно минимум 1800 гривен.

Важные примечания по доплате 1000 гривен:

1. "Карантинную" 1000 гривен не будут учитывать при расчете субсидий, то есть она не повлияет на льготы.

2. Для того, чтобы получить 1000 гривен, не нужно подавать никакие заявления - деньги начислятся автоматически.

3. Национальный банк Украины и другие госструктуры не рассылают SMS-сообщение, не просят перезвонить или отправить сообщение в ответ. Если вы получили такое уведомление, но на него не следует реагировать - это орудуют аферисты.

Отметим, что 30 апреля в отделениях Ощадбанка и ПриватБанка начали выстраиваются длинные очереди из пенсионеров, которые хотят получить пенсии и оплатить за коммунальные услуги. Отправляясь в банк, рекомендуем это учитывать.