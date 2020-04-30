Китай, в адрес которого со стороны США звучат обвинения в связи со вспышкой коронавируса, выступает за широкое международное сотрудничество в области изучения истоков Covid-19, но против попыток переложить ответственность на Пекин.

Об этом со ссылкой на замглавы МИД КНР Юэ Юйчэна пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы выступаем против того, чтобы посадить Китай на скамью подсудимых без каких-либо доказательств его вины, а затем искать эти доказательства с помощью так называемого международного расследования. Мы категорически против такого международного расследования", - сообщил Юйчэн в интервью американскому телеканалу NBC.

Замглавы МИД КНР также считает абсурдным требования некоторых стран о компенсации Китаем вызванных коронавирусом экономических потерь.

"Преследование Китая и требование от него компенсаций - это просто абсурдный политический фарс... Поскольку требование от Китая возмещения убытков является и необоснованным, и незаконным, то чем оно отличается от вымогательства со стороны недобросовестных людей?" - сказал дипломат.

По его словам КНР сама стала жертвой инфекции и понесла значительные потери.

"КНР считает, что требование компенсации - это не что иное, как попытка этих людей переложить на Китай ответственность за свою неспособность борьбы с инфекцией", - сказал Юйчэн.

Напомним, ранее власти американского штата Миссури подали судебный иск против Китая, также в дело вошел и штат Миссисипи.